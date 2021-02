Primeur voor foeterende Medvedev

De als vierde geplaatste Daniil Medvedev heeft de achtste finales van de Australian Open bereikt. De 24-jarige Rus won voor het eerst in zijn loopbaan een vijfsetter. Hij klopte Filip Krajinovic met 6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-0. Zijn coach was er toen al niet meer bij.

Voor Medvedev was er aanvankelijk niet veel aan de hand. Hij domineerde in de rally's en pakte alle te kort geslagen ballen meedogenloos aan.

Vanaf de derde set liep het minder bij de Rus. Die, raakte, wellicht gevoed door het feit dat hij zijn vorige zes vijfsetters verloren had, steeds gefrustreerder. Al foeterend liep hij over de baan en zijn coach Gilles Cervara moest het meerdere malen ontgelden.

Coach verlaat baan

Cervara vond het na de zoveelste uitbrander in de vierde set welletjes, pakte zijn spullen en liet Medvedev verliet in de lege Rod Laver Arena aan zijn lot over. Dat leek het juiste effect te sorteren, want Medvedev pakte de ballen in de vijfde set weer geweldig aan en won alsnog de partij.

"Vlak voor hij de baan verliet, zei hij tegen me dat ik zou gaan winnen. Hij wilde me met rust laten zodat ik zou kalmeren. Gelukkig is dat gelukt", lachte Medvedev, die nu zeventien wedstrijden op rij gewonnen heeft.