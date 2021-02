Plísková vroeg onderuit: 'paniek in de rally'

Karolína Plísková is in de derde ronde van de Australian Open blijven steken. De als zesde geplaatste Tsjechische verloor met 5-7, 5-7 van Karolína Muchová, voor wie ze in 2019 op Wimbledon ook al eens boog.

De 28-jarige Plísková won al zestien WTA-titels, maar op grandslamtoernooien is ze amper succesvol. In haar laatste zeven grandslamtoernooien kwam ze zelfs niet verder dan de vierde ronde.

Tegen Muchová gaf Plísková in de tweede set een 5-0 voorsprong uit handen. "Ik voel me totaal niet comfortabel op de baan. Bij geen enkele slag. Er was paniek in de rally's, misschien omdat ik te weinig partijen heb gespeeld de laatste tijd", aldus de Tsjechische.

Simpele zege Svitolina na stroeve start

Jelina Svitolina kwam niet in de problemen en overleefde voor de derde keer in vier jaar de derde ronde in Melbourne. Ze klopte Joelia Poetintseva met 6-4, 6-0.

De als vijfde geplaatste Svitolina, die vijf van de zeven eerdere duels met Poetintseva (WTA-28) gewonnen had, kwam twee keer een break achter, maar verloor vanaf 3-4 geen game meer.