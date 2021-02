Goedkoop en snel, toch laat de coronathuistest op zich wachten

Een school in Tuebingen, Duitsland laat scholieren regelmatig zelf testen met een antigeensneltest - AFP

Thuis testen of je corona hebt en binnen een kwartiertje de uitslag hebben. Net als bij een zwangerschapstest. Het lijkt zo simpel. In andere landen worden de thuistests al ingezet en online zijn er intussen ook al legio van dit soort antigeentesten te koop. Ze zijn betaalbaar (zo'n vijf euro per stuk) en tussenkomst van een laboratorium is niet vereist om het resultaat af te lezen. Waarom worden ze nog niet massaal ingezet? Het eenvoudige antwoord is dat de antigeensneltest vooralsnog onder medisch toezicht moet worden afgenomen. Je kunt de sneltests dus wel kopen, en bedrijven doen dit ook om personeel te testen, maar omdat het een medisch hulpmiddel is moet de test afgenomen worden onder toeziend oog van een BIG-geregistreerde. Een bedrijfsarts bijvoorbeeld. De antigeensneltest is als thuistest bovendien nog niet toegelaten in Nederland. Er zijn wel sneltests gevalideerd door het RIVM, die worden ook ingezet in de GGD-teststraten, maar de klassieke PCR-test blijft vooralsnog voor experts 'de gouden standaard'. De toelating van thuistesten komt mogelijk snel een stap dichterbij. Eind december organiseerde de GGD Tilburg een pilot waarbij deelnemers na het afnemen van een reguliere PCR-test een testpakket mee kregen voor thuis. Compleet met instructieboekje, afnamewat en antigeensneltest. De resultaten van deze pilot, onder leiding van microbioloog Jan Kluytmans, worden binnenkort verwacht. Wat zijn de belemmeringen? De huidige wet- en regelgeving vormt een obstakel. "De huidige CE-gekeurde antigeentesten zijn momenteel niet toegestaan voor zelfafname. Hiervoor dient het juridische kader mogelijk aangepast te worden, dit dient uitgezocht te worden", schreef het Outbreak Management Team op 7 februari. Ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, die toeziet op medische hulpmiddelen is terughoudend en benadrukt dat er nog geen antigeensneltesten CE-gemarkeerd zijn voor eigen gebruik. Hoe betrouwbaar is een thuistest? Er zijn intussen veel antigeensneltesten op de markt, en tussen de kwaliteit van de verschillende fabrikanten kan verschil zitten, zeggen experts. De meeste antigeentesten (mits ze goed worden uitgevoerd) scoren boven de 90 procent op betrouwbaarheid. De antigeensneltest kijkt naar besmettelijkheid. Een negatieve testuitslag betekent dus niet per definitie dat iemand geen infectie heeft met het coronavirus, maar dat deze persoon op dat moment niet besmettelijk is. Het blijft dus een momentopname.

Hoe werkt het? De sneltesten zijn antigeentesten. Net als bij de PCR-test wordt met een wattenstaafje wat materiaal uit de neus afgenomen. De test kijkt of daarin viruseiwit (antigeen) aanwezig is. Het watje gaat in een vloeistof. Die wordt vervolgens op een papiertje gedruppeld. 15 minuten later is er een positieve of negatieve reactie zichtbaar.