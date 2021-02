Twee jongens (16) gewond bij steekpartij Middelburg, twee verdachten zitten vast

Bij een steekpartij in het centrum van Middelburg zijn gisteravond twee 16-jarige jongens gewond geraakt. Twee verdachten van 15 en 17 zitten vast en de politie zoekt nog naar twee andere verdachten.

Het incident was rond 19.00 uur op de Markt. De slachtoffers zijn na de steekpartij gewond weggerend. Even verderop zakte een van hen in elkaar, meldt de politie. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De ander werd ter plekke geholpen en is daarna naar de huisartsenpost gestuurd.

Na de steekpartij was het volgens de politie onrustig in de binnenstad. Zo bleef een vrouw proberen om binnen het afgezette gebied te komen. Nadat agenten hun wapenstok hadden getrokken, werd het volgens de politie weer rustig.

Mes gevonden

Halverwege de avond pakte de politie drie jongens op in een woning in Middelburg. Een van hen kwam weer snel vrij, omdat hij niets met de steekpartij te maken had. De twee anderen blijven wel vastzitten en worden vandaag verhoord. Bij huiszoekingen is een mes in beslag genomen.

Twee andere jongen worden ook verdacht van betrokkenheid, maar zij zijn nog niet aangehouden. De politie sluit niet uit dat nog meer mensen worden opgepakt.

Eerdere steekpartij

Het is de tweede steekpartij in de Zeeuwse hoofdstad in twee dagen tijd. Donderdagavond raakte bij een steekincident een 61-jarige man gewond. Hij sprak twee jongens aan die sneeuwballen gooiden. Een sneeuwbal raakte hem tegen het hoofd, zo verklaarde hij.

De twee renden in eerste instantie weg, maar achtervolgden de man later alsnog. Er zou een ruzie zijn ontstaan waarbij een van de twee een mes trok.

De twee incidenten hebben volgens de politie niets met elkaar te maken.