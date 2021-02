Twee gewonden bij steekpartij Middelburg, vier verdachten voortvluchtig

Bij een steekpartij in het centrum van Middelburg zijn twee mensen gewond geraakt. De politie is op zoek naar vier verdachten, zij zijn nog voortvluchtig.

Het incident vond rond 19.00 uur plaats op de Markt. De slachtoffers zijn na de steekpartij vermoedelijk gewond weggerend. Even verderop zakte een van hen in elkaar, meldt Omroep Zeeland.

Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. Eén van de slachtoffers werd ter plekke behandeld, de ander werd naar het ziekenhuis gebracht. Na de steekpartij was het onrustig in de binnenstad, schrijft de omroep. Er ontstond kort ook een vechtpartij waarbij de politie moest ingrijpen.

Het is de tweede steekpartij in de Zeeuwse hoofdstad in twee dagen tijd. Gisteren raakte bij een steekincident een 61-jarige man gewond. Hij sprak twee jongens aan die sneeuwballen gooiden. Een sneeuwbal raakte hem tegen het hoofd, zo verklaarde hij. De twee renden in eerste instantie weg, maar achtervolgden de man later alsnog. Er zou een ruzie zijn ontstaan waarbij een van de twee een mes trok.

De twee incidenten hebben volgens lokale media waarschijnlijk niets met elkaar te maken.