Advocaten: geen bewijs geleverd voor rol Trump in bestorming Capitool

De Democraten hebben onvoldoende bewijs geleverd dat voormalig president Trump heeft aangezet tot de bestorming van het Capitool in januari. Dat heeft het verdedigingsteam van Trump in het impeachmentproces gezegd.

De raadslieden van de oud-president bepleitten vrijdag, de vierde dag van het proces, waarom de Senaat Trump niet moet veroordelen voor diens rol in de bestorming. Bij de kortstondige bezetting kwamen vijf mensen om het leven.

Senatoren mochten gedurende de zittingsdag vragen stellen aan de juristen en de aanklagers. Een van de raadslieden omschreef de beschuldigingen aan Trumps adres als een "belachelijke en afschuwelijke leugen". Het impeachmentproces is volgens de verdediging vooral bedoeld om "een politieke tegenstander te elimineren".

De Democraten droegen eerder in het proces tweets en video's aan waaruit volgens hen blijkt dat Trump in zijn rol als president wel degelijk een aandeel had in de bestorming. Door de verkiezingsuitslag herhaaldelijk te verwerpen en de stembusgang als fraudeleus te bestempelen, heeft Trump zijn aanhangers opgeruid, zo vinden zij.

Tweemaal impeachmentprocedure

Trump is de eerste president tegen wie tweemaal een impeachmentprocedure is gevoerd. In het proces dat momenteel gaande is, is hij aangeklaagd voor het aanzetten tot een opstand in verband met de bestorming in Washington. Tijdens die bestorming waren parlementariërs bijeen om de overwinning van president Biden te bekrachtigen.

Afgelopen week gaf een meerderheid van de Senaat middels een stemming aan dat het proces tegen Trump grondwettelijk is. Daarmee kan de voormalig president worden berecht en veroordeeld.

Voor een veroordeling is wel een twee derde meerderheid in de Senaat nodig. Omdat de Senaat 50 Republikeinse senatoren telt, betekent dat dat ook een aantal Republikeinen de oud-president zal moeten laten vallen. Een uitspraak wordt in de komende dagen verwacht.