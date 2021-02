Brit Karim Khan nieuwe hoofdaanklager Internationaal Strafhof Den Haag

De Britse advocaat Karim Khan is verkozen tot nieuwe hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Hij volgt deze zomer Fatou Bensouda uit Gambia op, die haar negenjarige termijn beëindigt.

Khan wordt eveneens aangesteld voor een periode van negen jaar. Hij gold als favoriet voor de positie, maar werd uiteindelijk via een stemming verkozen. De 123 staten van het ICC konden er eerder via onderling overleg namelijk niet uit komen. Khan kreeg uiteindelijk 72 stemmen, de nummer twee ontving er 42.

Khan geeft momenteel leiding aan een team dat in opdracht van de Verenigde Naties juridisch bewijs verzamelt tegen leden van terreurorganisatie IS in Irak. Eerder verdedigde hij onder meer de Liberiaanse oud-president Charles Taylor en de Keniaanse vicepresident William Ruto, die beiden voor het ICC moesten verschijnen.

Het hof werd bijna twintig jaar geleden opgericht en buigt zich over oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide.