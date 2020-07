President Thaci van Kosovo naar Haags oorlogstribunaal

Hashim Thaci stapt vandaag voor het eerst het speciale Kosovotribunaal in Den Haag binnen. Hij wordt daar ondervraagd over gebeurtenissen van meer dan twintig jaar geleden, tijdens en na de oorlog in Kosovo, toen hij de leider was van het Kosovo Bevrijdingsleger (UCK).

Vragen die hij moet beantwoorden zullen gaan over meer dan honderd moorden, over martelingen en over het verdwijnen van politieke tegenstanders. Allemaal punten uit de aanklacht die op 24 juni tegen hem werd uitgevaardigd. Thaci, de huidige president van Kosovo, is aangeklaagd voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Provincie van Joegoslavië

Als jonge man voegde Thaci zich in 1993 bij het Kosovo Bevrijdingsleger, een guerrillabeweging. Kosovo was toen nog een provincie van de Joegoslavische deelrepubliek Servië. De meerderheid van de bevolking was er etnisch Albanees. Joegoslavië viel in die tijd uiteen en de Albanezen in Kosovo voelden zich steeds meer onderdrukt door Servië. In Kosovo gingen stemmen op voor afsplitsing en onafhankelijkheid.

Het Kosovo Bevrijdingsleger was ervan overtuigd dat met Serviërs niet te praten viel. Zij bereidden zich voor op een gewapende strijd. Thaci was de leider van de UCK toen in februari 1998 de oorlog begon.

Ingrijpen NAVO

Het Kosovo Bevrijdingsleger stond tegenover het veel sterkere Joegoslavische leger van president Slobodan Milosevic. Servische troepen brandden dorpen plat, executeerden mannen en verkrachtten vrouwen. Meer dan 13.000 mensen kwamen om het leven of raakten vermist, de meeste slachtoffers waren etnisch Albanees. Anderhalf miljoen mensen sloegen op de vlucht.

In maart 1999 greep de NAVO in. Die bombardeerde Servische doelen in Servië en Kosovo. Dat leidde er uiteindelijk toe dat Milosevic zijn troepen uit Kosovo weghaalde.