Leipzig blijft door winst op Augsburg in het spoor van koploper Bayern

RB Leipzig blijft in het spoor van koploper Bayern München. Door een 2-1 zege op FC Augsburg heeft het elftal van trainer Julian Nagelsmann de achterstand op Bayern teruggebracht naar vier punten, al heeft de koploper wel een wedstrijd minder gespeeld. Bayern gaf deze week acte de prèsence bij het WK voor clubteams, waar het ook de titel greep, en komt pas maandag pas weer in eigen land in actie.

Leipzig zette vanaf het eerste fluitsignaal de tegenstander onder druk. Augsburg-doelman Rafal Gikiewicz werd onder vuur genomen door Christopher Nkunku en Dani Olma, maar wisten hem niet te passeren. Tien minuten voor rust wist de Poolse doelman zelfs een strafschop van Olmo te stoppen, maar omdat hij te vroeg van de doellijn was gekomen moest de penalty worden overgenomen. De herkansing werd wel door Olmo verzilverd. Nog voor rust werd de voorsprong verdubbeld. Nkunku tikte simpel de 2-0 binnen.

Augsburg, met Jeffrey Gouweleeuw in de basis, kon lange tijd niets uitrichten. Leipzig speelde zonder Dayot Upamecano, van wie tijdens de wedstrijd bekend werd dat hij na dit seizoen de overstap zal maken naar concurrent Bayern München. Ondank het gemis van de verdediger vertoonde de defensie Leipzig 75 minuten lang geen scheuren, totdat Mads Pedersen een kwartier voor tijd het strafschopgebied binnenglipte. Hij werd gevloerd, waarna Daniel Caligiuri de strafschop binnenschoot en zo de eindstand bepaalde.