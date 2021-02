Touba knalt RKC in slotminuut langs zegeloos Emmen

FC Emmen was op bezoek bij RKC Waalwijk dicht bij een punt, maar de hekkensluiter gaat door een prachtgoal van Ahmed Touba in de slotminuut zelfs met een nederlaag naar huis. Het verschil tussen nummer vijftien RKC en Emmen loopt daarmee na 22 wedstrijden op naar 13 punten.

RKC was voor rust de baas, vertaalde dat ook in kansen, maar vergat te scoren. Thijs Oosting was dicht bij de 1-0 met een hoekschop die op de paal belandde en zag later een schot geblokt worden door Emmen-verdediger Miguel Araujo.