'Explosie in flat Groningen veroorzaakt door springstof TATP'

De explosie die begin mei een appartement verwoestte in de Groningse wijk Beijum is veroorzaakt door de springstof TATP, die ook wordt gebruikt door plofkrakers en terroristen. Dat meldt De Telegraaf. Bij de explosie raakten twee bewoners gewond. Zij werden later aangehouden. Zo'n vijftig andere bewoners van het complex moesten hun huis uit.

Al snel na de explosie was duidelijk dat er in de woning een explosieve stof was gevonden. Naar nu blijkt gaat het volgens de krant dus om TATP, een stof die zo instabiel is dat het direct ontploft als het valt of wordt aangeraakt.

Terroristen en plofkrakers

De stof wordt gebruikt om geldautomaten op te blazen. De plegers van de aanslagen in Parijs in november 2015 hadden de springstof in hun bomgordels.

Ook bij de aanslagen in Brussel van 2016, de bomaanslag op de Manchester Arena in 2017 en de aanslagen op kerken en hotels in Sri Lanka in april vorig jaar werd TATP gebruikt.

Politie en OM vermoeden volgens De Telegraaf dat de verdachten, de twee bewoners van het appartement en een 27-jarige man uit Groningen, TATP maakten om te leveren aan plofkrakers of om er zelf plofkraken mee te plegen.