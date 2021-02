NAC wint in eigen huis weinig enerverende wedstrijd van Eindhoven

Het Brabantse onderonsje tussen NAC Breda en FC Eindhoven is gewonnen door de Bredanaren. De thuisploeg won met 2-1 en verstevigt daarmee zijn vierde plats op de ranglijst.

Het was Eindhoven dat het beste uit de startblokken kwam. Brian de Keersmaecker schoot al binnen drie minuten raak en aanvaller Hugo Botermans kreeg even later de kans om de voorsprong te vergroten. Toch liet het antwoord van NAC niet lang op zich wachten. Na een kwartier zette Lewis Fiorini de thuisploeg weer naast Eindhoven.

De wedstrijd, die vervroegd was omdat het 's avonds te koud zou zijn om te voetballen, kabbelde vervolgens voort. Lex Immers schoot NAC naar een 2-1 voorsprong door een rebound te verzilveren, nadat Robin Schouten in eerste instantie had gemist

Haye komt goed weg

In de tweede helft wisten beide ploegen nauwelijks kansen te creëren. Het opvallendste moment kwam van Thom Haye. De middenvelder van NAC was een van de betere spelers op het veld, maar viel vooral op door een nare overtreding op Jort van der Sande. Haye kwam goed weg met geel.

Tien minuten voor tijd mocht de kersverse NAC-aanwinst Anco Jansen het veld nog betreden, maar ook hij kon niet voor opwinding zorgen.

Wedstrijden afgelast

Ook Almere City, de nummer twee van de eerste divisie, zou vrijdagavond in actie komen, maar vanwege de barre weeromstandigheden werd het duel met FC Volendam afgelast. Ook Jong PSV tegen Helmond Sport ging niet door.

Jong AZ en Jong FC Utrecht konden hun duel wel afwerken. De Alkmaarders wonnen de wedstrijd met 3-2.