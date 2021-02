Appje verschaft Zonderland duidelijkheid voor Tokio: 'Voelt alsof ticket binnen is'

Epke Zonderland in actie - EPA

Een Whatsapp-berichtje van de Japanner Hidetaka Miyachi maakte vrijdagmiddag voor Epke Zonderland een einde aan twee dagen vol verwarring. De Friese rekstokspecialist stelde deze week verbaasd vast dat de naam van zijn Aziatische concurrent ontbrak op de deelnemerslijst voor de World Cup van volgende maand in Doha, waar het laatste olympische startbewijs voor het onderdeel rekstok wordt vergeven. Om opheldering te krijgen stuurde Zonderland zijn grootste concurrent voor dat ene ticket een appje met de vraag hoe de vork nu in de steel zit?

Miyachi's antwoord verbaasde Zonderland hogelijk. De boodschap liet aan duidelijkheid niets te wensen over. "Hij vertelde dat hij van de Japanse turnbond niet mag deelnemen aan die World Cup in Qatar", aldus Zonderland. Zijn vierde en laatste Zomerspelen Verschijnt Miyachi van 10 tot 13 maart inderdaad niet op het appel in het Emiraat, dan is Zonderland als winnaar van het wereldbekerklassement op rekstok verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen van Tokio. Het worden in dat geval de vierde en tevens laatste Zomerspelen voor de inmiddels 34-jarige gymnast uit Lemmer, die in 2012 in Londen het goud veroverde aan de rekstok.

De boodschap vanuit Japan is een voorzichtige felicitatie waard, erkent Zonderland. Toch wil hij nog niet al te uitbundig reageren. "Het voelt alsof het ticket binnen is. En dat is heerlijk. Het is echter altijd verstandig om een slag om de arm te houden." "Ik acht de kans vrij klein dat Miyachi straks in Doha toch ineens aanwezig is, maar je weet het nooit met Japanners, dat zijn ondoorgrondelijke mensen. Daarom houd ik ergens in mijn achterhoofd rekening met het scenario dat hij stiekem toch gewoon meedoet aan die World Cup." Tickets per toestel zijn niet uitwisselbaar Zonderland vermoedt dat Miyachi's absentie verband houdt met het feit dat Japan vorige week van de wereldturnbond FIG een extra startbewijs toegewezen heeft gekregen voor de meerkamp, nadat er vanwege corona een streep ging door de World Cups voor allrounders. Het feit dat de meerkamptickets niet op naam staan, biedt de Japanse turnbond de mogelijkheid op het laatste moment atleten toe te wijzen. Tickets die via de World Cups per toestel zijn vergeven, zijn persoonsgebonden.

Miyachi en Zonderland - NOS