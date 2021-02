Nieuwe data afgelaste eredivisieduels: FC Groningen-Feyenoord naar 24 februari

De KNVB heeft in overleg met de Eredivisie CV nieuwe data bepaald voor de wegens de winterse weersomstandigheden afgelaste wedstrijden van afgelopen zondag. FC Groningen-Feyenoord en Willem II-ADO Den Haag worden gespeeld op woensdag 24 februari en VVV-Sparta op dinsdag 9 maart.

Omdat Ajax nog actief is in de Europa League en KNVB-beker wordt nog gezocht naar een datum voor Ajax-FC Utrecht. Ajax speelt op 18 februari uit tegen Lille in de Europa League en op 25 februari volgt de thuiswedstrijd. In de week van 2, 3, 4 maart staan de halve finales van de KNVB-beker op het programma.

Naast de overige verplichtingen van clubs moet de KNVB bij de wedstrijdplanning ook rekening houden met de aanvangstijden van de wedstrijden in de Champions League. De UEFA-regels staan niet toe dat er tegelijkertijd met Champions Leaguewedstrijden ook wedstrijden uit de nationale (beker)competitie live op televisie worden uitgezonden.