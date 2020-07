Wekdienst 13/7: CDA'ers in debat • EU-leiders naar Rutte over herstelfonds

Goedemorgen! Vanavond nemen Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt van het CDA het in een debat tegen elkaar op bij Op1 in de strijd om het lijsttrekkerschap en Spaanse premier Sanchez en de Portugese minister-president Costa gaan langs bij premier Rutte om te praten over het EU-herstelfonds.

Vandaag neemt vanuit het westen geleidelijk de bewolking toe. Er waait een zwakke tot matige westenwind en het wordt 20 tot 24 graden. Morgen en woensdag is het grotendeels bewolkt met soms wat regen, donderdag valt een enkele bui met tussendoor ruimte voor de zon. Warmer dan zo'n 19 graden wordt het niet.

Wat kun je vandaag verwachten?

De twee overgebleven kandidaten voor het lijsttrekkerschap van het CDA nemen het vanavond tegen elkaar op in een televisiedebat. Vicepremier Hugo de Jonge en Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt treffen elkaar in de talkshow Op1.

Na de Italiaanse premier Conte, afgelopen vrijdag, komen de Spaanse premier Sanchez en de Portugese minister-president Costa langs bij premier Rutte. Ze willen Rutte overhalen zijn positie over het Europese herstelfonds te verzachten. Eind deze week wordt tijdens een speciale EU-top over dat fonds gesproken.

In de extra beveiligde rechtszaal van het justitiecomplex op Schiphol begint een nieuwe zittingsronde in het liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh. Hoofdverdachte Delano R. staat terecht voor het laten uitvoeren van liquidaties in opdracht van Ridouan Taghi en anderen.

Wat heb je gemist?

Ook al is hij al zo'n 10 jaar premier van Nederland, Mark Rutte zou er nog best een termijn aan vast willen plakken. Tenminste, als hij nu zou moeten kiezen, zo zei hij in de talkshow Op1.

Een definitief besluit maakt hij na de zomer. "Daar neem ik langer de tijd voor. Het gaat toch om een beslissing voor weer ongeveer vijf jaar van mijn leven. Daar mag je dan wel wat langer bij stil staan dan een kwispelende labrador."

Hij vertelde uitgebreid hoe hij de eerste, zware maanden van de coronacrisis had ervaren en noemde zijn rol daarin "eervol" en "bijzonder".

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Schouder aan schouder een biertje drinken in een tjokvolle kroeg. Het lijkt iets uit een ver verleden. Maar in Groningen was het afgelopen weekend op sommige plekken als vanouds.

RTV Noord maakte een reportage in horecazaken in de binnenstad. "Daar schrik ik wel van", zegt Irene van der Velde van Koninklijke Horeca Nederland na het zien van de beelden tegen de regionale omroep.