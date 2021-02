Een jaar na de bombrieven ligt het onderzoek stil

De eerste reeks brieven zagen er steeds hetzelfde uit: de explosieven zaten in een witte envelop met een verdikking en een sticker van een Rotterdams incassobureau. Geen enkele brief ontplofte, maar er zat wel explosief materiaal in de poststukken. De politie benadrukte dat het incassobureau (genaamd CIB) niets met de bombrieven te maken had.

Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er flink in en de politie pakte het hoog op. Het Openbaar Ministerie loofde zelfs een beloning van 15.000 euro uit voor de gouden tip. Toch is het onderzoek inmiddels stilgelegd. Honderden tips zijn nagetrokken en er zijn geen nieuwe aanwijzingen meer, zegt de politie. Een verdachte is er nooit gevonden.

Een knal in een Amsterdams postsorteercentrum, en kort daarna nog een in Kerkrade. Vandaag een jaar geleden ontploften er twee bombrieven . Helemaal nieuw was het niet: een maand eerder werden er al meerdere bombrieven bezorgd in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Maar die ontbrandden allemaal niet. Deze twee deden dat wel.

Nadat er daadwerkelijk postpakketten ontploften, maakte de politie bekend dat het ging om een afperser. Hij eiste een bedrag in bitcoins en waarschuwde voor meer bombrieven als dat niet zou worden ingewilligd. Of er ooit betaald is of niet, wil de politie niet zeggen. "Dan zouden we iets prijsgeven over onze werkwijze", verklaart een woordvoerder.

In november werd nog een reeks poederbrieven gestuurd naar bedrijven en ziekenhuizen in Nederland. Volgens de politie lijkt er geen verband met de bombrieven eerder dat jaar. Omdat de poederbrieven een bestrijdingsmiddel bevatten dat ook in de landbouw wordt gebruikt, hield de politie er rekening mee dat de brieven te maken hadden met boerenprotest. "Maar er is geen directe link gevonden", benadrukt een woordvoerder.