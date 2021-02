Gehandicapte man in vrieskou achtergelaten in Rijswijk

Een zwaar gehandicapte man in een rolstoel is afgelopen week 's nachts buiten achtergelaten. Een voorbijganger vond hem op straat in Rijswijk en schakelde de hulpdiensten in. De man is onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft nog geen idee wie de gehandicapte man is. Hij kan niet praten en had ook geen legitimatiebewijs bij zich. Wel vonden agenten een briefje waarop staat dat de moeder van de man niet meer voor hem kan zorgen en dat zijn familie dakloos is. Om die reden zou hij zijn achtergelaten.

Het gaat om een man van rond de 20, schrijft Omroep West. Mensen die denken te weten wie hij is, kunnen dit aan de politie doorgeven.