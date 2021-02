Kok moet wereldtitel aan Golikova laten: 'Blij met zilver, maar kwam voor goud'

Angelina Golikova heeft in Heerenveen de wereldtitel op de 500 meter veroverd. De Russin, die dit seizoen in de wereldbeker vier keer tweede werd achter Femke Kok, was de Nederlandse topfavoriete dit keer te snel af.

Kok kwam in haar race tegen Jutta Leerdam 0,14 seconde tekort voor het goud en moest met 37,28 genoegen nemen met de tweede plaats. De Russische baanrecordhoudster in Thialf reed in een ijzersterke race naar 37,14. "Heel jammer. Ik heb er alles aan gedaan, maar het was vandaag niet genoeg. Ik heb mezelf misschien toch een beetje te veel druk op gelegd. Ik schrok ook een beetje van haar snelle opening", reageerde Kok na haar race.

Met haar tweede plaats werd Kok wel de eerste Nederlandse vrouw die bij een WK de zilveren medaille wist te veroveren op de 500 meter. Drie Nederlandse schaatssters slaagden er in de afgelopen 25 jaar in een WK-medaille te behalen op de 500 meter: Marianne Timmer (1999), Annette Gerritsen (2008) en Thijsje Oenema (2012) veroverden al eens brons.

"Ik ben heel blij met zilver, maar ik kwam voor goud. Dat is vandaag helaas niet gelukt", zei Kok, die wel een ijzersterk seizoen achter de rug heeft. De Friese sprintster won niet alleen alle wereldbekers, maar eindigde bij de EK sprint ook nog twee keer als tweede achter Golikova. "Ik ben nog maar twintig, dus ik hoop dat ik het haar volgend jaar veel moeilijker kan maken", besloot Kok positief. Leerdam vierde Jutta Leerdam, die zaterdag haar wereldtitel verdedigt op de 1.000 meter, eindigde met 37,61 als vierde. Het brons ging naar de Russin Olga Fatkoelina, die 37,45 klokte.

Suzanne Schulting ging bijna onderuit op de 500 meter - ANP

Meervoudig shorttrackkampioene Suzanne Schulting maakte haar WK-debuut op de langebaan. Haar race stemde niet tot tevredenheid: Schulting startte in de eerste rit, had geen tegenstander en ging in de eerste bocht bijna onderuit. Met 38,75 eindigde ze als 14de.