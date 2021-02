Gelukkig 4719! Chinees Nieuwjaar wordt dit jaar wel wat soberder

Vandaag is het Chinees Nieuwjaar begonnen, voor veel Chinezen het feest van het jaar. Door de coronamaatregelen zal het dit keer ingetogener aan toe gaan dan andere jaren. Want samen met familie eten, een belangrijk onderdeel van het feest, wordt alvast in Nederland een stuk lastiger.

'In China is dit de belangrijkste maaltijd van het jaar' - NOS

De festiviteiten duren normaal gesproken twee weken, van Nieuwjaar tot het begin van het Lantaarnfestival, dat dit jaar valt op 26 februari. Traditioneel begint het met een grondige schoonmaak van het huis, dat vervolgens versierd wordt met rode papieren lantaarns en spandoeken met poëtische uitspraken. Rood wordt in de Chinese cultuur beschouwd als de kleur van geluk en voorspoed.

Het feest betekent doorgaans een volksverhuizing in China, maar ook ver daarbuiten. Ook de invloed op de wereldeconomie is groot: een aanzienlijk deel van de wereldhandel ligt twee weken stil, omdat grofweg een op de vijf mensen op de wereld feest viert. Fabrieken produceren twee weken niets, en dat heeft ook gevolgen voor Nederlanders die handel drijven met China.

Eén gast per huishouden

Maar door de coronapandemie zal het feest op veel plekken in de wereld dus gevierd moeten worden in afgeslankte vorm. Restaurants zijn dicht en er is ook nog een avondklok. En ook voor de Chinese gemeenschap in Nederland geldt het dringende advies van de overheid om per huishouden maximaal één gast per dag te ontvangen.

Dit betekent dat ouders met meerdere uitwonende kinderen ouder dan 13 jaar, één kind kunnen uitnodigen. Dat is nog net iets soberder dan rond Kerst en Oud en Nieuw, en dat betekent nogal wat: in de Chinese gemeenschap is het gebruikelijk om Nieuwjaar met de hele familie gezamenlijk te vieren.