De Boer voelt zich ondanks incidenten veilig in Orlando: 'Nemen geen risico'

De Boer hervat MLS in coronabrandhaard: 'Maak me geen zorgen' - NOS

Terwijl Florida op dit moment de grootste toename coronabesmettingen van de Verenigde Staten telt, wordt uitgerekend daar de Major League Soccer (MLS) hervat. Frank de Boer is een van de vele aanwezige Nederlanders, maar de trainer van Atlanta United FC maakt zich weinig zorgen. "Ze denken dat je het hier goed kunt organiseren, wij hebben dat gevoel ook wel", zegt De Boer over het toernooi dat op het complex van Disney World in Orlando wordt gehouden. "De voorzorgsmaatregelen zijn heel goed. Of het verstandig is om weer te beginnen, weet je eigenlijk achteraf pas." Toch werden de clubs al opgeschrikt door een aantal incidenten. FC Dallas moest zich door tien coronabesmettingen van het evenement terugtrekken, het duel tussen Toronto FC en DC United werd na positieve tests afgelast. Nota bene toen de spelers al in de kleedkamer zaten. 'Geen enkel risico' "De kans is dat er een valse positieve test is, maar ze nemen natuurlijk geen enkel risico", weet De Boer. "Wij hebben dat ook gehad, dat de test vals bleek te zijn. Het vervelende is dan wel dat je de betreffende speler toch anderhalve dag kwijt bent. Hij moet dan twee keer negatief testen, voordat hij weer mee mag doen."

Frank de Boer, trainer van Atlanta United - ANP

Ondanks een nederlaag heeft De Boer een goed gevoel bij de herstart. "Op dit moment proberen we een soort van competitieve wedstrijden te spelen. En dat is altijd leuk. Als dit toernooi is afgelopen, dan hopen we de competitie te kunnen hervatten." Tijdens het toernooi wordt er uitgebreid stilgestaan bij de strijd tegen racisme, wat diepe indruk maakt op de voormalige coach van Ajax, Crystal Palace en Internazionale. "Er is iets gaande. Niet alleen in Amerika, maar in de hele wereld. De MLS is een groot podium met een groot bereik, dus wij doen daar ook aan mee."