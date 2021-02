RIVM: 4385 nieuwe besmettingen, daling zet vooralsnog door

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 4385 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 69 minder dan gisteren. Op weekbasis is er sprake van een daling van 11,5 procent ten opzichte van de zeven dagen daarvoor.

Onduidelijk is in hoeverre de weersomstandigheden nog altijd doorwerken in de cijfers. Vanwege de sneeuw waren de teststraten van de GGD zondag dicht. Op veel plaatsen was dat maandag ook nog het geval, in elk geval gedurende een belangrijk deel van de dag. Dat zorgt ervoor dat de grafiek van de besmettingen een nog grilliger verloop kent dan normaal,