Tot 3 jaar cel voor groepsverkrachting meisje (14) in Rotterdam

Vier mannen zijn veroordeeld voor een groepsverkrachting in Rotterdam, in de zomer van 2016. Het slachtoffer was toen 14 jaar oud. Bij de verkrachting waren vijf mannen betrokken, maar een van hen is nog spoorloos.

De vijf verkrachtten het meisje om de beurt. Ze filmden het misbruik en plaatsten de beelden op sociale media. Het slachtoffer deed daarna aangifte, waarna vier van de vijf werden opgepakt.

Drie mannen moeten drie jaar de cel in. De vierde kreeg 28 maanden gevangenisstraf opgelegd. Hij bekende tijdens een eerdere zitting.

Volgens de rechter was het slachtoffer "overgeleverd aan de grillen van de mannen", schrijft Rijnmond. De daders waren destijds tussen de 20 en de 24 jaar.

De straffen die zijn opgelegd, zijn lager dan de eis (4 jaar cel) van het Openbaar Ministerie.