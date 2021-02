Zonderland wacht nog altijd op Miyachi

De Japanse turnbond kan Miyachi in tweede instantie nog altijd toevoegen aan de ploeg die volgende maand aantreedt in Doha, laat een woordvoerder het organisatiecomité in het Emiraat weten. In dat geval moeten de Japanners wel een boete betalen aan wereldturnbond FIG.

De naam van de Aziatische specialist op het onderdeel rekstok ontbreekt vooralsnog op de nominatieve lijst van deelnemers die deze week is gepubliceerd. Als Miyachi in Qatar volgende maand inderdaad op het appèl ontbreekt, is Zonderland verzekerd van een startbewijs voor de Olympische Spelen van Tokio.

Epke Zonderland wacht de komende weken met spanning af of zijn Japanse concurrent Hidetaka Miyachi met terugwerkende kracht alsnog wordt ingeschreven voor de World Cup turnen, die van 10 tot en met 13 maart in Doha wordt afgewerkt.

De ontstane situatie leidt ook bij de KNGU tot verwarring, zegt bondscoach Bram van Bokhoven. ''We vinden het heel vervelend dat er nog altijd geen honderd procent duidelijkheid is.'' Desondanks deed de turnbond vrijdag een persbericht uitgaan waarin melding wordt gemaakt dat Zonderland 'theoretisch winnaar is van de World Cup-serie en in dat geval zijn olympisch startbewijs veilig is gesteld.'

Van Bokhoven houdt vooralsnog een slag om de arm. Hij laat weten dat de turnbond geen contact zal opnemen met de Japanse federatie om zodoende meer duidelijkheid te krijgen over de situatie rond Miyachi. ''Dat vinden wij ongepast gedrag. Het ligt niet in onze aard om dergelijke spelletjes te spelen. Wij wachten netjes af tot er antwoord komt op de vraag of Miyachi in Doha aantreedt of niet. Tot die tijd zullen we geduld moeten betrachten.''