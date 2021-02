Kabinet: jongeren moeten elkaar kunnen ontmoeten in sporthal of buurthuis

Het kabinet wil het op korte termijn mogelijk maken voor jongeren om elkaar weer fysiek te ontmoeten. Dat zei staatssecretaris Blokhuis na afloop van de ministerraad. Hij wil dat gemeenten buurthuizen, sporthallen of bijvoorbeeld bibliotheken hiervoor openstellen. Het plan maakt deel uit van een "welzijnspakket" voor groepen die het meest te lijden hebben onder de coronamaatregelen.

Blokhuiis zei dat jongeren het liefst weer naar school willen. "Maar zo lang dat niet kan, willen we jongeren op de korte termijn een ander perspectief bieden." Volgens hem is er op dit moment niet alleen sprake van een coronacrisis, maar ook van een welzijnscrisis. "Jongeren moeten thuiszitten, ze kunnen niet naar school, dus we hebben besloten dat we iets moeten doen."

Middelbare scholen

Naar verwachting neemt het kabinet rond 23 februari een besluit over het openen van de middelbare scholen. Samen met het afschaffen van de avondklok is dat een punt dat hoog op de prioriteitenlijst staat.

Tot nu toe ziet het er echter niet goed uit, zei coronaminister De Jonge vanmorgen: de besmettingscijfers dalen niet snel genoeg en ondertussen is er een derde golf op komst, dus aan vergaande versoepelingen van de maatregelen wordt nog niet gedacht. Het is daarom nog niet zeker dat de middelbare scholen op maandag 1 maart weer beginnen.

Omdat veel jongeren inmiddels depressieve klachten krijgen door de lockdown is nu dus toch besloten dat jongeren elkaar fysiek in openbare gebouwen kunnen ontmoeten, met inachtneming van de coronaregels. Zo moeten ze anderhalve meter afstand houden. De gemeenten kunnen bepalen hoe zij de 'inlopen' organiseren.

Huilende jongeren

Burgemeester Halsema heeft samen met anderen een oproep gedaan om meer te doen voor jongeren voor wie de coronamaatregelen zwaar wegen. Het kabinet beaamt dat deze groep het zwaar heeft. Blokhuis zei dat hij veel digitale ontmoetingen heeft gehad met jongeren die soms geëmotioneerd verliepen. "Ze hunkeren ernaar om elkaar weer te zien."

Het plan is onderdeel van een groter welzijnspakket, waar 200 miljoen euro voor is uitgetrokken. Dat is ook bedoeld voor andere groepen zoals ouderen die kampen met eenzaamheid of psychische klachten, daklozen en mensen die hun coronakilo's kwijt willen. Het is de bedoeling dat er luisterlijnen en leefstijlcoaches komen, waar mensen bij terechtkunnen.