Utrechter (28) aangehouden voor vrouwenmishandelingen in Lunetten

De politie heeft een man van 28 uit de Utrechtse wijk Lunetten aangehouden, die verdacht wordt van meerdere mishandelingen van vrouwen afgelopen zomer.

Hij zit in het cellencomplex in Houten. De slachtoffers zijn geïnformeerd. Ook heeft de recherche drie Utrechtse panden onderzocht in de zaak.

"Met de aanhouding komt een einde aan een lange periode van bezorgdheid, vooral onder vrouwelijke fietsers en wandelaars, in het gebied Hoograven-Lunetten", zegt de politie.

Na meerdere incidenten kregen vrouwen het advies om daar samen te fietsen en te wandelen. Dat is na de aanhouding van de verdachte ingetrokken.

Dezelfde dader

De laatste mishandeling dateert van eind september. De politie houdt er rekening mee dat dit ook het werk is van de degene die eerder vrouwen in hetzelfde gebied lastigviel.