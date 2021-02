Man (62) uit Hardinxveld beschuldigd van misbruik kinderen en kleinkind

Een 62-jarige man uit Hardinxveld-Giessendam wordt door acht van zijn kinderen en een kleinkind beschuldigd van seksueel misbruik en mishandeling. Die zaken zouden hebben plaatsgevonden gedurende een periode van dertig jaar.

Zes dochters hebben aangifte gedaan van verkrachting. Ze zeggen dat ze vanaf jonge leeftijd werden misbruikt. Onlangs heeft ook een kleindochter aangifte gedaan van aanranding. Twee zoons zeggen door hun vader te zijn mishandeld. In totaal telt het gezin zestien kinderen.

De advocaat van de verdachte zei vanochtend tijdens de rechtszitting dat de man "verantwoording heeft afgelegd" bij de politie, schrijft Rijnmond. De advocaat wilde niet zeggen of hij daarmee een bekentenis bedoelt.

De verdachte heeft zich vorig jaar november zelf gemeld bij de politie toen de aangiftes binnenkwamen. Sindsdien zit hij vast.

Openbare zitting

De advocaat van de slachtoffers vroeg bij de zitting om de rechtszaak achter gesloten deuren te behandelen. "Dit is een familiedrama waarbij mensen ernstig zijn beschadigd. De moeder van het gezin is onlangs overleden. De kinderen zijn feitelijk hun ouders kwijt. Details over de zaak kunnen nog meer verdriet veroorzaken bij deze kwetsbare mensen."

De advocaat van de verdachte sloot zich daarbij aan: "Met name voor het kleinkind dat minderjarig is.". De uitspraak is openbaar, dat moet voldoende zijn, aldus de raadsman.

Maar de rechtbank in Dordrecht wees het verzoek af en wil dat de verdachte in het openbaar verantwoording aflegt. "De ervaring leert dat er terughoudend wordt bericht over dit soort zaken."

De rechtszaak wordt over drie maanden voortgezet. Daarvoor moet de verdachte nog door een psycholoog worden onderzocht.