Met nieuwe mensen om zich heen werkt Wüst aan een olympisch uitroepteken

Alsof Ireen Wüst niet al het denkbare al heeft meegemaakt, begint ze te stralen als ze praat over de eerste training op het ijs. Vijftien jaar al staat ze aan de internationale top, maar 's zomers het asfalt inwisselen voor de ijsbaan, blijft reden voor een brede lach.

"Ik ben niet zo heel erg van het skeeleren. Weer op het ijs staan, is dan heerlijk", zegt de 34-jarige Wüst. "De eerste paar rondjes is het even wennen, heel eventjes, maar het voelde echt heel lekker."

Vrolijk dankzij nieuwe prikkels

Wüst is, net als Sven Kramer met zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma, op trainingskamp in Inzell, aan de voet van de Duitse Alpen. Ze is daar als schaatsster van Team Reggeborgh. Haar nieuwe ploeg zit vol rijders en trainers met wie ze niet eerder heeft samengewerkt.

"Het is een heel nieuwe omgeving met allemaal mensen met wie ik nog nooit eerder in de ploeg heb gezeten. Maar ik heb veel lol en vind het juist heel leuk om nieuwe dingen te doen. Het zijn nieuwe prikkels waar ik vrolijk van word."

In die omgeving werkt Wüst toe naar de Olympische Spelen van 2022. Daar wil ze haar carrière afsluiten. "De Spelen zijn een punt. En een uitroepteken", zegt de Brabantse, met vijf gouden medailles al de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden. Ze veroverde goud in Turijn, Vancouver, Sotsji (2x) en Pyeongchang. Aan dat rijtje moet Peking over twee jaar worden toegevoegd.