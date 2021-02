Van sportpark De Eendracht naar de Spaanse zon: Nederlandse rugbysters in Valencia

Het balletje begint te rollen als Heil, in Nederland spelend voor AAC , via haar agent wordt benaderd met de vraag of ze voor Les Abelles Rugby Club in Valencia wil spelen. De club is op zoek naar versterkingen voor het restant van het seizoen en vraagt gelijk of zij nog geïnteresseerde teamgenoten heeft. Zo neemt ze Stallmann (ook spelend bij AAC) en Dix (spelend bij All Blues in Hilversum) in haar kielzog mee.

Een week bedenktijd om te beslissen of je wilt spelen bij een club die je niet kent in een land waar je de taal niet spreekt. Dat is de situatie waar rugby-internationals Lieve Stallmann, Jordan Heil en Nikkie Dix plotseling in terecht kwamen. Ze verlieten Nederland voor een profcontract in Spanje.

"Het is een unieke ervaring", zegt Stallmann. "Rugby is wat we het liefste doen, in Nederland krijg je er niet voor betaald, hier kunnen we elke dag bezig zijn met onze sport."

Voor Stallmann betekent het wel dat ze op een andere positie komt te spelen. "In Nederland speelde ik full-back of winger. Nu ben ik als center een plekje opgeschoven."

Over drie maanden weer thuis

Vooralsnog lijkt het er op dat het verblijf van de Nederlandse rugbysters beperkt wordt tot drie maanden. "We hebben een contract getekend tot het einde van het seizoen hier", legt Stallmann uit. Het zou betekenen dat ze bij de start van de Nederlandse competitie weer bij hun eigen clubs in Nederland aansluiten. "Of ze moeten ons zo goed vinden dat ze ons langer willen houden."

Toeval of niet, eind februari spelen de drie met oranje een interland tegen Spanje. "Als het goed is spelen we dan juist weer tegen de dames die nu in Spanje onze teamgenoten zijn. Dat is best spannend."