Celstraf en tbs voor gewelddadige ontsnapping uit tbs-kliniek Kijvelanden

De man die vorig jaar op gewelddadige wijze uit tbs-kliniek de Kijvelanden in Poortugaal ontsnapte, is veroordeeld tot een celstraf van zes jaar en tbs met dwangverpleging. Er was twaalf jaar en tbs geëist.

De 53-jarige tbs'er ontsnapte op 1 maart samen met een 37-jarige medegevangene uit de Zuid-Hollandse kliniek. De vriendin van de 37-jarige tbs'er had wapens naar binnen gesmokkeld. Met een gaspistool en een mes gijzelden de twee mannen een medewerker van de kliniek.

Ze dwongen hem om deuren open te maken en bedreigden buiten de kliniek een taxichauffeur die nietsvermoedend stond te wachten. Bij de achtervolging van het ontsnapte duo schoot de politie de 37-jarige tbs'er dood. De nu veroordeelde man werd gearresteerd.

Vriendin had cruciale rol

De vriendin van de doodgeschoten gedetineerde is voor het leveren van de wapens veroordeeld tot een celstraf van drie jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Dat is overeenkomstig de eis. "Haar rol moet niet worden onderschat", zei de rechter, "want zonder haar was het ontsnappingsplan nooit gelukt."

Ook werd de vriendin veroordeeld voor de mishandeling van een papegaai, drie jaar geleden. Ze hield de vogel met een doek erover op de grond gedrukt en vuurde met een gaspistool op de kop van de papegaai.