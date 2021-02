Schöne sms'te voormalig gastgezin uit Friesland: 'Waar denk je dat ik ben?'

Het antwoord was vandaag te zien in het Abe Lenstra Stadion. Daar werd de Deense voetballer namelijk vol trots gepresenteerd bij sc Heerenveen.

Kapsel Schöne speelt geen rol meer in Heerenveen: 'Mijn moeder is kapster' - NOS

Tel daarbij op dat zijn eerste jeugdtrainer van toen, Johnny Jansen, nu hoofdtrainer is en dat voetbalvriend Siem de Jong, met wie Schöne voor de presentatie al even had geluncht, weer tegenkomt, en de keus is snel gemaakt.

Maar los daarvan speelt ook gevoel een belangrijke rol. Als zestienjarige verliet Schöne in 2002 zijn familie in Denemarken voor een carrière bij Heerenveen. De Friese club bracht hem destijds onder in een gastgezin.

En dan is er nog de sportieve wraak. Want Schöne begon zijn carrière in het buitenland dan weliswaar bij Heerenveen, van een doorbraak kwam het nooit. "Ik heb hier vier jaar lang rondgelopen, maar nog nooit in het Abe Lenstra Stadion gespeeld", vertelde de Deen.

Om daar aan toe te voegen: "Volgens mij heb ik wel een keertje op de bank gezeten, maar dat weet ik niet meer zeker." De jonge Schöne speelde in ieder geval geen minuut in het eerste van de club, waar Gertjan Verbeek destijds hoofdtrainer was.

Puber Schöne: lange haren, tattoos en ongeduldig

"Hij was in het veld af en toe een echte puber", weet Verbeek nog. "Lasse was toen al geweldig aan de bal, maar zonder bal was het niet goed genoeg. En vergis je niet: hij had toen grote mannen voor zich. We speelden toen ook Europees voetbal."

In die jaren speelde jongens als Mika Väyrynen, Arek Radomski, Arnold Bruggink en Danijel Pranjic op het Friese middenveld. "Dat was een andere tijd, waarin we jongens van midden twintig nog aan ons konden binden. Lasse had geen geduld om te wachten op zijn kans."