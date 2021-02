De uitzending van 12 februari

Discussie over examens

Het centraal examen gaat dit jaar door. Vanwege corona ligt er een aantal maatregelen klaar om het makkelijker te maken voor kandidaten, maar die staan nog niet helemaal vast. Binnen het onderwijs is verdeeldheid over de vraag of het doorgaan wel zo'n slim idee is. Hebben leerlingen door het onderwijs op afstand wel een eerlijke kans op slagen? In de uitzending een debat tussen een onderwijzer en een schooldirecteur.