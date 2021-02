De nieuwe Frenkie scoort erop los, nu wacht hem het echt grote werk

Frenkie de Jong - AFP

Frenkie de Jong heeft de laatste twee maanden een voor zijn doen ongekend hoog rendement bij FC Barcelona. Sinds de middenvelder twee maanden geleden het mikpunt van kritiek werd, lijkt hij van de ene op de andere dag een sterk verbeterde versie van zichzelf te zijn geworden. Het rendement van de Oranje-international is nu ruim vier keer zo hoog als vorig seizoen. Niet gek voor de middenvelder waarvan tot voor kort gezegd werd dat hij te weinig scoorde. Zwaar onvoldoende Even terug naar 8 december, toen Barcelona nota bene in het eigen Camp Nou door Juventus op zijn nummer werd gezet (0-3). Niets deugde volgens de Spaanse media meer aan trainer Ronald Koeman en zijn elftal. De Jong kreeg van een krant als rapportcijfer zelfs een 2.

Quote Frenkie behoort tot de vijf beste middenvelders ter wereld, gezegend met een ongelofelijke techniek en enorm veel loopvermogen. Diego Torres, El País

Een transfersom die kan oplopen tot 86 miljoen euro schept natuurlijk ook wat verwachtingen. De vraag die alle kritische volgers van de club al anderhalf jaar bezighoudt: is De Jong dat geld wel waard? Die mening verschilt per wedstrijd. 'De Frenkie die we wilden' "Vorig seizoen was het acclimatiseren, maar dit seizoen blijkt de 23-jarige Nederlander een van de meest beslissende Barcelona-spelers te zijn", klinkt het nu in sportkrant Marca. Die mening is ook El Mundo Deportivo toegedaan: "Dit is de Frenkie die we wilden." Ineens staat De Jong er wél op de beslissende momenten, zo lijkt het. Gezien zijn vele positiewisselingen in het elftal is hij een van de moeilijkst te beoordelen spelers. Maar Jan Bavinck ziet namens Opta Sports dat de middenvelder wel degelijk grote stappen maakt.

Na 8 december is Frenkie de Jong gemiddeld zelfs elke 160 minuten direct betrokken bij een doelpunt - NOS

Een vergelijking tussen zijn prestaties in het vorige seizoen en het huidige laat zien dat De Jong veel meer aanwezig is binnen de lijnen. Met meer passes en hogere percentages in zijn gewonnen duels (65 om 56 procent), passnauwkeurigheid en dribbels als bewijs. Bovendien is De Jong vaker te vinden op de helft van de tegenstander. Maar dat is vooral te danken aan de rol die Koeman hem heeft toebedeeld. Of beter gezegd: de extra verantwoordelijkheid die hij hem heeft gegeven. Koeman verwacht op zijn beurt acht tot tien goals terug. Koeman geeft, Koeman neemt Maar toch, stelt Diego Torres van de Spaanse krant El País, staat diezelfde Koeman de ontwikkeling van De Jong ook in de weg. "Koeman gebruikt De Jong op meerdere posities. De selectie wordt met name in de verdediging geplaagd door blessures en Koeman gebruikt De Jong dan om de balans in het team te houden. Als hij achterin speelt, mag je De Jong niet op zijn rendement afrekenen."

Quote Met zes goals uit vijftien doelpogingen is zijn rendement extreem hoog. Opta Sports

Dat maakt zijn zes goals en drie assists in de laatste twee maanden des te knapper. Maar vanwege de coronapandemie is er in die periode een absurd aantal wedstrijden gespeeld (17, waarvan De Jong er 16 meedeed). En echt aansprekend waren de tegenstanders niet. Rentree Piqué en krakers Twee redenen maken de komende weken extra interessant. Gerard Piqué heeft de groepstraining hervat. Een rentree van de routinier ontneemt Koeman een hoop zorgen achterin, waardoor hij De Jong gewoon op het middenveld kan neerzetten. En in die rol mag hij het dan laten zien in de wedstrijden die er echt om gaan, want de tegenstand liegt er niet om.

In de Champions League wacht volgende week Paris Saint-Germain. In de halve finales van de beker moet een achterstand tegen Sevilla (0-2) worden gerepareerd. En in de competitie zoekt Barcelona aansluiting bij koploper Atlético Madrid, dat acht punten meer heeft, met een duel minder gespeeld. Topvijf wereldwijd "Frenkie behoort tot de vijf beste middenvelders ter wereld, gezegend met een ongelofelijke techniek en enorm veel loopvermogen. En hij is slim", is Torres lovend. "Maar het grootste verschil wordt gemaakt door twee grote veranderingen in de speelwijze." De doorbraak van Pedri en de nieuwe rol van Lionel Messi als middenvelder verschaffen De Jong volgens Torres meer vrijheid en ruimte op zijn positie.

Toptalent Pedri en Lionel Messi - Pro Shots

"De spelers van Barcelona worstelen met fitheid, waardoor Koeman het elftal vaak iets behoudender laat spelen. Ik denk dat Frenkie het beste tot zijn recht komt in de klassieke 4-3-3, als een van de twee naar voren spelende middenvelders", oordeelt Torres. Extreem hoog rendement Vooralsnog won De Jong nog geen noemenswaardige prijzen met de club. Ook in de topwedstrijden laat hij zich met Barcelona nauwelijks gelden.

Barcelona en Atlético speelden de meeste thuisduels (2) - NOS