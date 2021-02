Kyrgios bespeelt publiek, staat ruim voor, maar komt tekort tegen Thiem

De Oostenrijker won vorig jaar de US Open-finale nadat hij ook daar de eerste twee sets had verloren.

Thiem moest na afloop echt bijkomen, ook van al het tumult. "Ik was mijn verlies al aan het verwerken. Er zijn makkelijkere dingen dan tegen Nick spelen op zijn thuisbaan met dit publiek. Maar sinds de US Open weet ik dat niks onmogelijk is."

Op de laatste dag dat er nog publiek was in Melbourne (er volgt een lockdown van vijf dagen ) zweepte de Australiër de John Cain Arena van het begin tot het einde op. Hij werd echter niet beloond voor zijn show en verloor na drieënhalf uur met 6-4, 6-4, 3-6, 4-6, 4-6.

Het leverde hem net geen overwinning op US Open-kampioen Dominic Thiem op, maar Nick Kyrgios is wel voor het grootste deel verantwoordelijk voor de mooiste partij van de Australian Open tot dusverre.

Kyrgios had de wedstrijd lange tijd volledig in handen. Hij voelde zich als een vis in het water in al het tumult. Met gebaartjes, onderhandse services, maar vooral verschrikkelijk goed tennis kwam hij al pratend met het publiek op 2-0 in sets en bijna direct ook met 2-0 voor in de derde set.

De Australiër liet echter twee breakpoints onbenut, waardoor Thiem zich terug in de wedstrijd kon knokken. De Oostenrijker ging steeds beter spelen en was duidelijk de fitste van de twee.

Kyrgios begint te klagen

Kyrgios zakte mentaal wat weg, klaagde zelfs even dat het publiek te veel herrie maakte en kwam niet meer door de Oostenrijkse muur heen. "Het was episch", zei Thiem nog. "Ik speel liever met publiek dat tegen me is dan voor lege tribunes."