Schaatsers genoten volop van het ijs, maar op enkele plekken was het te druk

IJsclub Nooitgedacht uit Katwijk heeft met een trekker het ijs op de eigen baan vernield omdat het de afgelopen dagen te druk was. De ijsbaan was gesloten vanwege de coronamaatregelen, maar mensen maakten er toch gebruik van. Dat leidde tot een grote toeloop, "tot aan de avondklok aan toe", stelt de club.

De gemeente heeft de ijsclub verzocht tot actie over te gaan. Omdat het niet mogelijk was om het terrein ontoegankelijk te maken, heeft de club ervoor gekozen het ijs onklaar te maken.

"Er is voor de schaatsliefhebbers echter een troost", zegt Nooitgedacht. "In de wijken en op diverse wateren in het dorp is het ijs inmiddels zo dik aangevroren dat er vrijwel overal kan worden geschaatst op relatief goed ijs."