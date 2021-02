Kabinet gaat kijken wat er voor jongeren kan worden gedaan

Het kabinet gaat kijken of er ruimte is om de de coronamaatregelen voor jongeren te versoepelen. Het onderwerp wordt vandaag besproken in de ministerraad. Voor aanvang van dat wekelijkse overleg reageerden alle ministers met begrip op een oproep van burgemeester Halsema van Amsterdam. "Maar het moet wel kunnen", benadrukten ze.

Halsema schreef in een manifest dat de gevolgen van de lockdown voor jongeren niet meer verantwoord zijn. Zij vindt de mentale en sociale impact te groot. "Ik erken de noodzaak van de avondklok en andere maatregelen, maar als we overwegen meer vrijheden toe te kennen, denk dan eerst aan jongeren."

"We zien dat daar dingen nodig zijn", erkende minister Van Ark voor Medische Zorg vanochtend. "Die oproep zullen we betrekken bij de besluitvorming." Coronaminister De Jonge zei heel goed te begrijpen wat Halsema bedoelt. "Er zijn heel veel mensen die lijden onder het virus, maar er zijn ook veel mensen die vooral lijden onder de maatregelen. En voor jongeren geldt dat zeker."

Ondernemers en ouderen

De Jonge wees erop dat bijvoorbeeld ook ondernemers en kwetsbare ouderen het moeilijk hebben. Hij vindt dat er moet worden gekeken naar sociale ondersteuning van dit soort groepen. "Dat is juist een van de onderwerpen waar we het vandaag over zullen hebben in de ministerraad. Hoe kunnen we ondersteuning bieden aan bepaalde groepen die lijden onder de coronamaatregelen?"