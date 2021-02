Elfde plek op WK voor Bos na sterke laatste runs, Hermann pakt goud

Skeletonster Kimberley Bos is op de WK in Altenberg als elfde geëindigd. De 27-jarige Gelderse was na vier runs 2,91 langzamer dan de Duitse Tina Hermann, die na 2016, 2019 en 2020 voor de vierde keer de wereldtitel veroverde.

Vorig seizoen werden de WK ook in het Duitse Altenberg gehouden en toen werd Bos vijftiende. Haar beste WK-prestatie is de achtste plaats in 2016. Bos was knap als derde geëindigd in het wereldbekerklassement, maar gold door een gebrek aan ervaring op deze baan niet als een favoriete voor een medaille.

Bos stond na de eerste dag (12de en 18de) 14de. Dankzij twee sterke runs op vrijdag (6de en 5de) klom ze naar de elfde plaats.

"Gisteren liep het niet zo, vandaag was echt geweldig goed. Maar uiteindelijk ben ik wel tevreden", reageerde Bos na afloop. "Het hele seizoen, met dit erbij, is hartstikke goed. Ik ben hartstikke tevreden en heb veel geleerd."

Hermann en Lölling

Hermann was het WK desastreus begonnen met een elfde plek in de eerste run. Daarna was ze de snelste in de tweede en derde.

Bij het ingaan van de laatste run moest ze 0,17 seconden goedmaken op landgenote en de wereldkampioene van 2017, Jacqueline Lölling. Dankzij wederom de snelste tijd bleef ze Lölling uiteindelijk 0,11 seconden voor. De Russin Jelena Nikitina legde beslag op het brons.