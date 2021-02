Nieuwe operatie Jakobsen geslaagd: 'Er zijn implantaten geplaatst'

Fabio Jakobsen is opnieuw onder het mes gegaan. In het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen is de sprinter donderdag succesvol geopereerd aan zijn kaak.

"De operatie ging goed", laat de renner van Deceuninck-QuickStep weten via zijn Instagram-account. "Ik moet een week rusten. Het lichaam moet nu zijn werk doen."

Er zijn implantaten geplaatst in zijn boven- en onderkaak, littekens zijn verwijderd en er is tandweefsel gereconstrueerd.

Training

Jakobsen is hoopvol, want de renner uit het Gelderse Heukelum hoopt binnen een week weer op de fiets te zitten. In januari was hij al eens met de ploeg mee op trainingskamp in Spanje. Het is nog niet bekend wanneer hij zijn rentree kan maken in wedstrijdverband.