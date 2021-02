Leerling neergestoken bij school in Deurne

Bij een middelbare school in Deurne is een leerling neergestoken. Dat gebeurde vanochtend op straat bij De Korenaer, een school voor kinderen met gedragsproblemen.

Het slachtoffer, een jongen, is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zijn toestand is. Er is een verdachte opgepakt, melden de politie en de school. Ook hij is een leerling van De Korenaer. Volgens Omroep Brabant is nog een tweede verdachte aangehouden.

"Leerlingen en het team van De Korenaer zijn erg geschrokken, maar inmiddels is de rust weer teruggekeerd", staat op de website van de school.

De Korenaer is open voor leerlingen die dit jaar eindexamen moeten doen. Om leerlingen te kunnen steunen na de steekpartij, is besloten om de school niet te sluiten.