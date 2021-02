Gewonde door steekpartij bij school in Deurne

Bij een middelbare school in Deurne is iemand neergestoken. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een leerling, maar de politie kan dat nog niet bevestigen. Er is een verdachte aangehouden; het is niet bekend of de verdachte ook een leerling is.

De steekpartij was op straat bij de Korenaer, een school voor kinderen met gedragsproblemen. De aanleiding is niet duidelijk.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De school was vanochtend open voor leerlingen die dit jaar eindexamen moeten doen.