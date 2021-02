RKC deelt in carnavalstenue de lakens uit, maar het staat 0-0 tegen Emmen

Raymond Domenech is niet langer trainer van FC Nantes. De 69-jarige oud-bondscoach van Frankrijk is woensdag na een dienstverband van een kleine twee maanden ontslagen. Nantes heeft de laatste vijftien competitieduels in de Ligue 1 niet gewonnen. Bij de laatste zeven zat Domenech op de bank. Nantes staat na 24 wedstrijden op de achttiende plaats in de Franse competitie, waar twintig clubs aan meedoen.

Domenech was van 2004 tot 2010 bondscoach van Frankrijk. Bij het WK in Zuid-Afrika ging zijn ploeg aan intriges ten onder. De weerstand tegen Domenech was zo groot dat de spelers zelfs weigerden te trainen en spits Nicolas Anelka werd naar huis gestuurd. De finalist van het WK van 2006 vloog er dan ook al na de eerste ronde uit.

Als clubcoach had hij, voor hij bij Nantes begon, voor het laatst Olympique Lyon getraind. Dat was tussen 1988 en 1993. Tussen 2010 en 2021 was hij niet in het voetbal actief.

In oud-speler Antoine Kombouaré heeft Nantes al een opvolger gevonden. De in Nieuw-Caledonië geboren Kombouaré speelde in de jaren tachtig 177 wedstrijden voor Nantes en maakte daarna furore bij Paris Saint-Germain. Als coach was hij onder meer actief bij Paris Saint-Germain en Lens.