Succescoach Ehren verlaat Den Bosch en richt zich volledig op België

Ehren is met afstand de succesvolste coach in het Nederlandse vrouwenhockey van de laatste tijd. In ruim tien jaar leidde hij Den Bosch naar liefst acht landstitels en twee Europa Cups. Ook als assistent was hij al betrokken bij de nodige successen, sinds hij in 2003 als rechterhand van Herman Kruis in de Brabantse hoofdstad aan de slag ging.

"Een prachtige tijd, met een geweldige ploeg", blikt hij terug via het clubkanaal. "Ik hoop dan ook dat we samen kunnen afsluiten met een veertiende titel. Daar gaan we vol voor."

Met Den Bosch, dat in de hoofdklasse een punt achter koploper Amsterdam op de tweede plek staat, hervat Ehren het seizoen op 20 februari met een thuiswedstrijd tegen HGC.