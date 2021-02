Zverev boekt snelle zege en begint dan over vrouwen: 'O, dit is ongemakkelijk'

De 23-jarige Zverev staat al een paar jaar in de toptien, maar wacht nog wel op zijn eerste grandslamtitel. "Bij de US Open was ik er vorig jaar twee punten van verwijderd, misschien lukt het hier", zei hij na de wedstrijd.

De lange Duitser groeit steeds meer in het toernooi en het lijkt er soms op dat hij ook letterlijk nog groeit. Lachend: "Ik hoop het niet, dan wordt het heel moeilijk om een vrouw te vinden. Nee, dat is raar om te zeggen. Met mijn shirts zonder mouwen zie ik er wel beter uit. O, dit is ongemakkelijk..."

Schwartzman al naar huis

Diego Schwartzman verging het lachen juist in Melbourne. De als achtste geplaatste Argentijn verloor met 3-6, 3-6, 3-6 van de 27-jarige Russische qualifier Aslan Karatsev, die bij de Australian Open zijn grandslamdebuut maakt.

Karatsev had nog nooit gewonnen van een speler met een ranking hoger dan 48, maar tegen Schwartzman, nummer negen op de wereldranglijst, was hij met vijftig winners duidelijk de betere speler. Schwartzman stond vorig jaar in de halve finales van Roland Garros.