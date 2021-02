Jaarwinst ING gehalveerd, toch 2,5 miljard in de plus

Door de coronacrisis heeft ING bijna de helft minder winst gemaakt in 2020. De nettowinst kwam uit op bijna 2,5 miljard euro, 48 procent minder dan in 2019. De vraag naar leningen is afgenomen bij bedrijven en consumenten, zegt de bank bij de publicatie van de jaarcijfers.

Volgens ING ligt dat aan de lage economische activiteit en toegenomen onzekerheid vanwege de coronapandemie. Ook moest er geld apart worden gezet voor leningen die mogelijk nooit meer worden terugbetaald.

De winstval was in het laatste kwartaal van 2020 minder diep, met een afname van 17 procent. In deze periode ging er relatief veel minder geld naar de stroppenpot van de ING, omdat er minder leningen oninbaar zouden zijn.

Tevreden

ING-topman Steven van Rijswijk is tevreden met de jaarcijfers. Hij is vooral blij met de toename van het aantal klanten wereldwijd. In totaal zijn 578.000 klanten erbij gekomen.

Een aantal maanden geleden werden nog ongeveer 1000 banen geschrapt bij de bank vanwege het tegenvallende economische klimaat.