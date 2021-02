'Vraag Ivo Niehe was niet afgesproken met management Britney Spears'

Het management van Britney Spears had niet met Ivo Niehe afgesproken om de destijds 17-jarige artiest vragen te stellen over plastische chirurgie. Ook is er met klem gevraagd om het fragment dat deze week in het nieuws kwam uit de montage te halen, maar dat is door de TV Show geweigerd. Dat zegt Florent Luyckx, die in 1999 bij de opnamen van het programma van Ivo Niehe aanwezig was.

Luyckx was erbij omdat hij toen verantwoordelijk was voor de marketing en promotie van Spears in Nederland. Niehe stelde haar een vraag over haar borsten, omdat in de pers werd gespeculeerd dat ze plastische chirurgie had gehad.

Die opnamen leidden deze week tot ophef, omdat het bewuste fragment is gebruikt in de documentaire Framing Britney Spears. Ivo Niehe reageerde hierop in AD. Hij zei dat hij Spears na alle publicaties over haar uiterlijk een serieuze kans wilde geven om daarop te reageren. Dit zou vooraf ook zijn afgesproken met haar management.

Niets afgesproken

Maar Luyckx ontkent deze lezing stellig in een Facebookpost. In gesprek met het NOS Radio 1 Journaal legt hij uit waarom hij die post geplaatst heeft. "Ik zag dat fotograaf William Rutten, die ook aanwezig was, er iets over had gepost op Instagram. Rutten werd daarop aangevallen, en daarom wilde ik met mijn post op Facebook het verhaal van Rutten bekrachtigen."

Luyckx zegt dat er niets is afgesproken met hem of het management van Spears over plastische chirurgie als gespreksonderwerp. "Er is wel een voorgesprek geweest tussen Niehe en Spears, waar ik niet bij was. Ik sluit niet uit dat hij daar aan haar gevraagd heeft of ze het OK vond om het daarover te hebben. Maar als ik het interview terugkijk betwijfel ik of die afspraak is gemaakt."

Wat hij het belangrijkst vindt is de leeftijd van Britney destijds. "Het gaat om een meisje van 17, die in een mediastorm zit op dat moment. Ze wordt voor de zoveelste keer geconfronteerd met een onderwerp waar ze het niet over wil hebben en waarvan ze ook niet begrijpt dat mensen het er over willen hebben."

Heel ongemakkelijk

Luyckx vindt dat de media hier niet goed mee omgaan. "Ze gaat er in het interview wel professioneel mee om, maar dit heeft zijn sporen nagelaten, en bij meerdere jonge artiesten." In de Volkskrant stelt Niehe dat hij het management heeft gevraagd of er iets uit het interview moest worden gehaald, maar dat dat niet hoefde.

Dat klopt dus niet, zegt Luyckx. "Het management heeft wel gevraagd of dat gedeelte uit het interview gehaald kon worden, maar de TV Show heeft dat geweigerd. Het was een situatie waarin zij zich heel ongemakkelijk voelde en wat ons op dat moment ook heel veel andere promotie-activiteiten heeft gekost. Die werden afgeblazen door het management."