Vrouwensynode kapittelt Bijbelgenootschap om 'Hij'

God zou in de nieuwe Nederlandse vertaling van de Bijbel niet als Hij maar als hij aangeduid moeten worden, zoals in de versie uit 2004 ook al gebeurde. Dat vindt een groep van vrouwelijke religiewetenschappers en theologen, meldt Trouw.

De Oecumenische Vrouwensynode en de Nederlandse afdeling van een Europees netwerk vrouwelijke religieonderzoekers stuurden daarover een brief naar het Nederlands Bijbelgenootschap, dat de Bijbelvertaling uitgeeft. Volgens de ondertekenaars is het gebruik van een zogeheten eerbiedskapitaal voor vrouwen een "klap in het gezicht".

Het opnieuw invoeren van Hij versterkt een "patriarchaal Godsbeeld", vinden zij. En dat is niet zonder gevolgen: "Er zijn talloze studies verschenen die de trieste en schadelijke gevolgen van een patriarchaal Godsbeeld en het doorgeven daarvan voor voornamelijk vrouwen in kerk en samenleving hebben aangetoond."

Dit jaar verschijnt de nieuwe Bijbelvertaling, waaraan sinds 2017 gewerkt is. De vertaling is begin februari afgerond en ligt inmiddels bij de drukker, zegt het Bijbelgenootschap tegen Trouw. Toen het Bijbelgenootschap aan de nieuwe vertaling begon, werd al gezegd dat de eerbiedskapitalen in ere zouden worden hersteld.

'Pijn aan het hart'

In de NBV21 wordt de vertaling van het Oude en Nieuwe Testament gemoderniseerd. Zo wordt 'aalmoes' veranderd in 'een gift uit barmhartigheid' en 'legerstee' wordt 'bed'.

Dat 'hij' opnieuw 'Hij' wordt, vond het Bijbelgenootschap geen stap terug, zei het in oktober 2020. "We sluiten aan bij een traditie die nooit is verdwenen", zei leider van het vertalingsproject Matthijs de Jong daarover. "Voor sommigen doet Hij met een hoofdletter misschien pijn aan de ogen, maar voor anderen doet hij met een kleine letter pijn aan het hart."

Volgens De Jong wilde het Bijbelgenootschap met de nieuwe vertaling ook dichter bij het oorspronkelijke Hebreeuws en Grieks blijven. Het Hebreeuws kent overigens helemaal geen hoofdletters.