Ex-schaatsster Hashimoto genoemd als opvolger veelbesproken Mori

De 84-jarige Saburo Kawabuchi werd aanvankelijk genoemd als nieuwe preses van Tokio 2020. De burgemeester van het olympisch dorp en gewezen voorzitter van de Japanse voetbalbond zag onder druk van de regering af van zijn kandidatuur. In het verleden liet Kawabuchi, die als voetballer deelnam aan de Olympische Spelen van 1964 in Tokio, weten voorstander te zijn van het geven van lijfstraffen aan jeugdige sporters.

Oud-schaatsster Seiko Hashimoto is de belangrijkste gegadigde om de veelbesproken Yoshiro Mori (83) op te volgen als voorzitter van het organisatiecomité van de Olympische Spelen. Het vertrek van de oud-politicus hing al een tijd in de lucht, omdat zijn vrouwonvriendelijke teksten van eerder deze maand hem bleven achtervolgen.

Hashimoto (56) is de zittend minister van olympische zaken in het kabinet van premier Yoshihide Suga. Als schaatsster nam ze tussen 1984 en 1994 deel aan de Winterspelen van Sarajevo, Calgary, Albertville en Lillehammer.

Op de Spelen van 1992 in Albertville behaalde ze brons op de 1500 meter. Daarnaast was ze als wielrenster present op de Spelen van Seoel '88, Barcelona '92 en Atlanta '96. Geen enkele andere Japanse atleet kan bogen op zoveel deelnames aan de Olympische Spelen.

Verkeerd geïnterpreteerd

Mori maakte vrijdag, tijdens een buitengewone vergadering van het organisatiecomité voor Tokio 2020, nogmaals zijn excuses over zijn ongepaste opmerkingen. "Uitgerekend op het moment waarop we ons buigen over de vraag hoe de Spelen op verantwoorde wijze doorgang kunnen vinden, heb ik ongelukkige uitlatingen gedaan die ik beter voor me had kunnen houden", aldus de oud-voorzitter.

Hij voegde er aan toe dat zijn woorden verkeerd geïnterpreteerd zijn door de media. "Het spijt me ten zeerste dat oudere mensen nu als slecht worden afgeschilderd."

De Spelen staan gepland van vrijdag 23 juli tot en met 8 augustus. In Japanse hoofdstad verzet men zich steeds meer tegen de organisatie van het superevenement vanwege de worsteling met de coronapandemie.