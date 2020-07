Rutte: als ik het nu zou moeten zeggen, ga ik door

Premier Rutte zou, als hij de keuze nu zou moeten maken, door willen als lijsttrekker van de VVD en als premier. Dat zei hij in de talkshow Op1, waarin uitvoerig werd teruggeblikt op de grote kwesties van de afgelopen tijd.

"Het waren zware maanden", zei Rutte over de coronacrisis. Hij zei zijn eigen functie en rol daarin "eervol" en "bijzonder" te vinden, maar zich nog niet helemaal te willen vastleggen. "Daar neem ik langer de tijd voor. Het gaat toch om een beslissing voor weer ongeveer vijf jaar van mijn leven. Daar mag je dan wel wat langer bij stil staan dan een kwispelende labrador." Als hij nu moest kiezen, "zou ik het doen", voegde hij er wel aan toe.

Rutte zei al eerder dat hij pas na de zomer een definitief besluit neemt over zijn toekomst.

Twijfels

De premier sprak een uur lang met interviewers Jeroen Pauw en Fidan Ekiz over de zware maanden van de coronacrisis. Hij erkende dat het kabinet soms besluiten nam waarbij de twijfels toesloegen. Zoals bij het sluiten van alle cafés of restaurants, of de maatregelen voor verpleeghuizen. Volgens Rutte was er steeds discussie over de balans tussen maatregelen om de gezondheid te beschermen en versoepelingen om de economie te helpen.

De eerste versoepelingen van de coronamaatregelen had Rutte als "doodeng" beleefd, zei hij. "Ik zat ook om de twee, drie uur naar de staatjes te kijken."

Gommers

Rutte ging bij Op1 ook nog even in op de verklaring van intensivist Diederik Gommers, die zaterdag in de Volkskrant zei dat hij zich door een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid onder druk gezet voelde. "Daar moeten we over doorpraten", zei Rutte. "Dat is het laatste dat ik wil."

Het ging om de situatie op de intensive cares eind maart, toen de ic's snel vol liepen met patiënten en er opgeschaald moest worden. Het ministerie wilde daarover volgens Gommers een harde toezegging van hem. Minister De Jonge van Volksgezondheid zei zondag bij Nieuwsuur dat er van druk geen sprake was; ook Rutte zegt dat hij de situatie anders heeft ervaren.

Bijzondere privé-omstandigheden

In het gesprek werd ook stilgestaan bij het overlijden van Ruttes moeder, half mei. De premier hield dat bijna twee weken stil omdat hij ook het land moest leiden, zei hij. "Je kunt dit niet doen en helemaal uit de rails rijden (...) Maar door wat er in mijn privéleven was gebeurd, was het wel ingewikkeld voor mij."

Hij had de verdrietige gebeurtenis wel gedeeld met enkele vertrouwelingen, onder wie de ministers Grapperhaus en De Jonge. Dat had hem goed gedaan, zei Rutte.

Geen generaal boete pardon

Rutte zei verder niets te voelen voor een "generaal pardon" voor mensen die zijn beboet omdat ze zich niet aan de coronavoorschriften hielden. De afgelopen maanden werden ruim 15.000 boetes uitgedeeld aan Nederlanders die bijvoorbeeld te weinig afstand bewaarden of met te veel mensen bijeen waren. Rutte zegt het cruciaal was dat mensen zich aan die maatregelen hielden.

Ook nu vindt de premier het van groot belang dat mensen dat doen, omdat het virus "zo weer kan oplieren". Het kabinet blijft mensen daarom oproepen om zich aan de coronaregels te houden, ook als ze op vakantie gaan.

En ook al blijft het kabinet in de zomer doordenken over zaken als mogelijke nieuwe steunmaatregelen na 1 oktober, als het huidige pakket afloop, Rutte hoopt zelf de komende tijd "ook even één of twee weken af te schakelen". Dan gaat hij nog eens even "fundamenteel" over zijn toekomst nadenken, zo zei hij.