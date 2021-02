Wekdienst 12 februari: Eerste vaccin AstraZeneca toegediend • NS rijdt met meer treinen

En dan nog even dit:

Mocht het in de schaatsgebieden straks te druk worden, dan is dit misschien een leuk winters tijdverdrijf. In staten in het Midwesten van Amerika: de Frozen Pants Challenge. Pak een oude broek of ander kledingstuk, maak drijfnat, neem mee naar buiten, wacht een half uur en zet in je tuin of balkon in de sneeuw. Weer eens wat anders dan een sneeuwpop!