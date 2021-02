Williams overleeft setpoints en wacht in Melbourne nu clash met Sabalenka

In de vierde ronde van de Australian Open staan de eerste echte krakers in het vrouwentoernooi op het programma. Zo treffen na wederom een overwinning zonder setverlies Serena Williams en Aryna Sabalenka elkaar.

De 39-jarige Williams - die in Melbourne hoopt eindelijk Margaret Courts recordaantal van 24 grandslamtitels te evenaren - had het in de derde ronde niet makkelijk tegen de Russin Anastasia Potapova: 7-6 (5), 6-2.

Sabalenka blijft winnen: 23 uit 26

Sabalenka was sneller klaar met de Amerikaanse Ann Li: 6-3, 6-1. Daarmee boekte de als zevende geplaatste Wit-Russische hardhitter haar 23ste overwinning in 26 wedstrijden.