Vrije-uitloopei is door ophokplicht nu scharrelei, maar consument betaalt hetzelfde

De ophokplicht in Nederland is vandaag zestien weken van kracht. Dat komt doordat vorig jaar op verschillende plaatsen vogels met vogelgriep gevonden werden. Om verspreiding van dat virus te voorkomen geldt daarom sinds 23 oktober een ophokplicht voor alle pluimveebedrijven. Sindsdien is bij twaalf bedrijven een besmetting vastgesteld. Bij die bedrijven zijn alle dieren doodgemaakt.

Voor houders van kalkoenen, eenden en kuikens verandert er door de ophokplicht weinig, die dieren zitten vaak al binnen. Maar voor boeren met vrije-uitloopkippen kan het grote gevolgen hebben. Nu hun dieren zestien weken niet naar buiten mogen, kunnen zij de eieren eigenlijk niet langer verkopen als vrije-uitloop-eieren. De eieren worden verkocht als scharrelei, die voor een lagere prijs in de supermarkt liggen.

Maar supermarkten hebben nu aangegeven de eieren voor dezelfde prijs in te kopen en vaak ook de consumentenprijs gelijk te houden. Voor houders van biologische kippen verandert er niks, hun eieren mogen nog steeds als biologisch verkocht worden omdat daarvoor andere eisen gelden.

'Paar cent minder tikt wel aan'

Het is niet de eerste keer dat een ophokplicht zo lang duurt dat de eieren van vrije-uitloopkippen niet meer als zodanig verkocht mogen worden, vertelt Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). "Dit is de derde keer dat de eieren als scharreleieren verkocht moeten worden. Dat kan voor de boer heel vervelend zijn als die daardoor inkomsten misloopt."

Voor de kippen maakt de ophokplicht volgens haar niet veel uit, die zouden met deze sneeuw en kou toch niet graag naar buiten gaan. "Aan het begin vinden ze het misschien een paar dagen raar dat ze niet naar buiten kunnen, maar daar wennen ze snel aan."

Dat ziet ook pluimveehouder Jan-Willem van Koot uit Drachtstercompagnie in Friesland, die zo'n 30.000 vrije-uitloopkippen heeft. "De kippen zitten nu al zo lang binnen, dat ze eigenlijk niet beter meer weten." Hij maakt zich vooral zorgen over het prijsverschil tussen vrije-uitloop- en scharreleieren, want dat is volgens hem behoorlijk. "Het scheelt een paar cent per ei en dat tikt flink aan met bijna 30.000 eieren per dag, zeven dagen in de week."

Zelfde inkoopprijs

NVP-voorzitter De Haan vertelt dat supermarkten dit jaar voor het eerst hebben besloten om de eieren niet voor een lagere prijs in te kopen. "Ze willen loyaal zijn aan de boeren die allerlei investeringen hebben gedaan voor de vrije-uitloopkippen, ook al kunnen ze nu niet naar buiten. Het is een wettelijke plicht en boeren willen hun dieren zo goed mogelijk beschermen."

Supermarkten Albert Heijn, Plus en Lidl laten weten de eieren inderdaad voor de contractprijs te blijven inkopen. Ze worden in aangepaste verpakkingen in de schappen gelegd, met informatie voor de klanten en voor dezelfde prijs verkocht. Ook Jumbo zegt de vrije-uitloop pluimveehouders te compenseren voor het prijsverschil.

Eerlijk geïnformeerd

Jan-Willem van Koot is afwachtend: "Eerst zien, dan geloven", zegt hij over het gebaar van de supermarkten. Volgens NVP-voorzitter De Haan ligt het vooral aan het koopgedrag van consumenten wat supermarkten gaan doen. "Consumenten moeten de keuze krijgen en eerlijk geïnformeerd worden. Als ze er dan voor kiezen om loyaal te blijven aan de boer waar ze normaal de eieren van kopen, dan kan dit goed werken."

Pluimveehouders vinden het spannend wat er met de prijzen gaat gebeuren. "Ik weet niet hoe lang dit nog gaat duren", zegt pluimveehouder Mariska Oving. "Maar als er straks veel meer eieren als scharrelei verkocht worden, kan dat wel de prijs gaan drukken. Het is mooi dat supermarkten deze toezeggingen hebben gedaan, maar ik hoop dat consumenten de eieren ook blijven kopen."